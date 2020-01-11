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"Вопрос в сроках": Путин уверен, что РФ достроит "Северный поток 2" самостоятельно

"Вопрос в сроках": Путин уверен, что РФ достроит "Северный поток 2" самостоятельно
18:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин заявляет, что РФ самостоятельно достроит "Северный поток-2".

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ самостоятельно достроит "Северный поток-2", его запуск возможен в первом квартале 2021 года.

Об этом он сообщил на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Москве.

"Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках - это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев", - сказал Путин.

"Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает", - подчеркнул он.

Меркель: Нам необходимо довести "Северный поток 2" до конца

В свою очередь, Меркель заявила, что "Северный поток -2" - это "прежде всего экономический проект".

"Мы считаем этот проект правильным", - отметила канцлер Германии.

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По ее словам, проект можно реализовать, невзирая на американские санкции, хотя они и приведут к определённой задержке.

"Хочу повторить, что при всех политических проблемах мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше. По сути - это экономический проект", - добавила Меркель.

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Германия, Ангела Меркель, Россия, Владимир Путин, Северный поток-2.
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