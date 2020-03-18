Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
Основной темой разговора стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса, сообщает сайт Президента.
Глава Украинского государства проинформировал о мерах, которые осуществляет Украина с целью сохранения здоровья людей.
Также Зеленский поблагодарил Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19 в Польше.
В ответ на обращение Главы Украинского государства Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.
Напомним:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
В Черновицкой области ввели дополнительные ограничительные меры, с целью противодействия коронавирусной инфекции. Будут проверять соблюдение карантинных ограничений, мыть улицы со спецрастворами и доставлять продукты пожилым людям.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций.
Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.