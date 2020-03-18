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Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши

Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский поговорил с президентом Польши о последствиях коронавируса и об эвакуации украинских граждан из Польши и западной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Основной темой разговора стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса, сообщает сайт Президента.

Глава Украинского государства проинформировал о мерах, которые осуществляет Украина с целью сохранения здоровья людей.

Также Зеленский поблагодарил Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19 в Польше.

В ответ на обращение Главы Украинского государства Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Напомним: 

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Польша, Коронавирус, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
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