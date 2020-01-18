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Моравецкий обвинил Россию в фальсификации истории Польши

Моравецкий обвинил Россию в фальсификации истории Польши
20:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Моравецкий заявил, что Россия пытается фальсифицировать историю Польши.

Россия устами своих первых лиц пытается фальсифицировать историю Польши, но поляки этого не допустят.

Об этом во время визита в города Быдгощ на севере Польши заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, информирует tvn24.pl.

"Мы не позволяем фальсифицировать нашу историю, не даем уничтожать доброе имя Речи Посполитой, мы ее будем защищать... Сегодня Россия устами своих высших представителей пытается фальсифицировать историю Польши",- заявил Моравецкий.

Накануне в Facebook польский премьер также написал, что до недавнего времени он был уверен в завершении "эры Оруэлла" вместе с фиаско коммунистической системы в СССР. Таким образом он прокомментировал очередные публикации российской стороны, в том числе рассекреченных архивов периода боевых действий между Красной армией и гитлеровскими войсками на территории Польши.

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"Сколько еще такого типа нелепостей могут подготовить те, кто несколько лет подряд преступление в Катыни приписывал немцам, не признавал секретных протоколов с Гитлером 1939 года, в результате чего была поделена Польша, или голод в Украине в начале 30-х годов, в результате которого погибло 8 млн украинцев, россиян, казахов и других национальностей, входивших в состав бывшего СССР?",- написал Моравецкий.

Как известно, с конца декабря между Россией и Польшей развернулось противостояние в публичной плоскости по историческим вопросам. Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники высокого уровня несколько раз подчеркнули, что СССР не начал вместе с Гитлером Вторую мировую войну нападением на Польшу. В Кремле настаивают, что, напротив, Польша была агрессором, оккупировав часть Чехословакии после Мюнхенского соглашения 1938 года. Именно это соглашение, по убеждению Путина, а не пакт Молотова-Риббентропа, и стало причиной войны. Москва убеждала, что Красная армия не оккупировала Польшу в 1939 году, а просто ввела свои войска на территорию, где власть уже не контролировала ситуацию.

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В Польше осудили эти высказывания, назвав их пропагандой сталинской эпохи и вызвали в МИД посла России в Польше. В Польше отмечают, что действия Красной армии в начале войны были агрессией против независимого государства, а освобождение из-под немецкой оккупации принесло дальнейшее коммунистическое порабощение.

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Польша, Россия, Вторая мировая война, Матеуш Моравецкий.
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