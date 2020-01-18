"Уничтожали то, что не удалось немцам": Польша напомнила о деяниях СССР

Новости мира:Польша раскритиковала деяния "красных освободителей".

Красная армия и НКВД уничтожали и конфисковывали польские произведения искусства, часть из которых до сих пор находятся в России.

Об этом в Twitter написал МИД Польши, реагируя на очередные заявления российских чиновников и органов власти, которые публично утверждают, что Красная армия принесла Польше освобождение из-под гитлеровской оккупации и свободу.

"В результате действий СССР потери понесла польская культура. Отделы НКВД изымали произведения искусства, многие из них до сих пор остаются в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось ограбить и уничтожить немцам", - сообщило МИД Польши.

Na skutek działań #ZSRS ucierpiała polska kultura. Oddziały NKWD rekwirowały dzieła sztuki - wiele z nich do dziś znajduje się w .

Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom.#wyzwolenieBEZwolności pic.twitter.com/RisDUfrkdo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) January 18, 2020

Накануне польское внешнеполитическое ведомство написало в Twitter, что Красная армия освободила Польшу от немецкой оккупации, но принесла сталинский террор и уничтожение экономики.

Как сообщалось, 17 января глава МИД России Сергей Лавров во время ежегодной итоговой конференции заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы противодействовать попыткам фальсификации истории и сохранить доброе имя cолдат-победителей во Второй мировой войне.

В конце декабря между Россией и Польшей развернулось противостояние в публичной плоскости по историческим вопросам. Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники высокого уровня несколько раз подчеркнули, что СССР не начал вместе с Гитлером Вторую мировую войну нападением на Польшу. В Кремле подчеркнули, что, наоборот, Польша была агрессором, оккупировав часть Чехословакии после Мюнхенского соглашения 1938 года. Именно это соглашение, по убеждению Путина, а не пакт Молотова-Риббентропа, и стало причиной войны. Москва убеждала, что Красная армия не оккупировала Польшу в 1939 году, а просто ввела свои войска на территорию, где власть уже не контролировала ситуацию.

В Польше осудили эти высказывания, назвав их пропагандой сталинской эпохи и вызвали из-за этого в МИД посла России в Польше. В Польше отмечают, что действия Красной армии в начале войны были агрессией против независимого государства, а освобождение из-под немецкой оккупации привело к дальнейшему коммунистическому порабощению.