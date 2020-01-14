В Польше отреагировали на заявления Путина

Новости мира:Президент Польши рассказал, что их страна будет бороться за историческую правду.

Варшава и в дальнейшем будет бороться за историческую правду, чтобы страну не ставили в один ряд с преступниками.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, встречаясь с активом правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) в Подкарпатском воеводстве на юге страны.

"От того, кто победит в борьбе за память, зависит, как нас называть: сообщниками преступников или теми, кто с высоко поднятой головой является потомками прекрасных героев со времен самой ужасной Второй мировой войны", - подчеркнул Моравецкий.

Как известно, в конце декабря президент России Владимир Путин во время публичных мероприятий несколько раз заявил, что Польша сама была агрессором перед Второй мировой войной, СССР не оккупировал Польшу, а среди ее чиновников были откровенные антисемиты.

На это решительно отреагировала Варшава, которая вызвала на разговор посла РФ в Польше Андреева, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий выступил с заявлением, в котором осудил последние заявления Путина.