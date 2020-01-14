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Зеркаль: Европа не снимет санкции с РФ, пока не будет контроля над границей

Зеркаль: Европа не снимет санкции с РФ, пока не будет контроля над границей
04:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеркаль убеждена, что ЕС не снимет санкции, пока Украина не получит контроль над границей с РФ.

Европа не собирается снимать санкции с РФ до установления Украиной контроля над границей с Россией на Донбассе.

Об этом рассказала экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию "Гордон".

"Европа не снимет санкции с РФ, пока не будет контроля над украинско-российской границей... Они понимают, что как только снимут санкции без установления контроля над границей, начнется новая вакханалия, даже если там каким-то чудом восстановится мир и благодать", – сказала она.

Зеркаль также высказала мнение, что для окончания войны на Донбассе могут понадобиться годы.

"Опыт всех конфликтов в Европе и не только говорит: мирный процесс, который касается reconciliations (примирения, - ред.), – это годы, годы и годы... Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен", – добавила она.

"Начинать с нуля сложно": Зеркаль раскрыла планы на будущее

В июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России за незаконную аннексию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были ужесточены.

В марте 2015 года Европейский совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

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ЕС, Россия, Санкции, Донбасс, Елена Зеркаль.
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