"Начинать с нуля сложно": Зеркаль раскрыла планы на будущее

Новости Украины:Елена Зеркаль надеется в конце февраля запустить новый проект

Эксзаместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль надеется в конце февраля запустить новый проект - платформу для развития человеческого капитала, направленную на реальное воплощение идеи социальных лифтов.

Об этом Зеркаль заявила в интервью изданию "Гордон" в ответ на вопрос о том, чем займется после увольнения из МИД.

"Мы создаем платформу для развития человеческого капитала, направленную на реальное воплощение идеи социальных лифтов, которые дадут людям возможность наиболее полной реализации их талантов и возможностей. Как именно? Путем обучения, повышения возможностей и расширения горизонтов понимания процессов как внешнеполитических, так и узкоспециальных. Нашей целью является подготовка государственников, готовых работать на развитие страны не только в госаппарате, но и в бизнесе", - сказала дипломат.

Она добавила, что для этого будет работать с разными людьми, международными организациями и институтами для привлечения их экспертизы в Украину, а сам проект будет чем-то вроде Института Аспена, куда отбираются люди с определенными склонностями, и им предоставляется возможность развивать свои способности и стать частью определенного комьюнити.

По ее словам, проект планируется создавать за счет фандрайзинга.

"Для этого создается наблюдательный совет, куда войдут очень уважаемые люди – бывшие министры стран ЕС и не только, может, и бывшие президенты. Начинать с нуля сложно, но у тебя есть шанс сделать все так, как ты это видишь, и добиться, чтобы оно работало хорошо. Надеюсь, мы сможем запустить проект до конца февраля", - спрогнозировала Зеркаль.

Институт Аспена (Aspen Institute) – международный некоммерческий исследовательский коллектив, занятый изучением различных аспектов лидерства. Данная организация была основана в 1950 году и первоначально называлась Аспеновским институтом гуманистических исследований. Его цель заключается в осуществлении образовательной деятельности и проведении международно-ориентированных исследований по наиболее актуальным общественным вопросам на стыке политических технологий, бихевиористской психологии и социальной инженерии.