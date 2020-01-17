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МИД Польши: Режим Сталина принес террор, преступления и уничтожение экономики

МИД Польши: Режим Сталина принес террор, преступления и уничтожение экономики
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: gov.pl

Новости мира:В МИД Польши напомнили, что хоть красная армия и освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу.

Красная армия освободила Польшу от немецкой оккупации, но принесла сталинский террор и уничтожение экономики.

Об этом в Twitter сообщил МИД Польши.

"Мы отдаем должное крови, которая пролита в борьбе с нацизмом. Однако в 1945 году режим Сталина принес террор, преступления и уничтожение экономики. Красная армия освободила Варшаву из-под немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

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В пятницу глава МИД России Сергей Лавров во время ежегодной итоговой конференции заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы противодействовать попыткам фальсификации истории и сохранить доброе имя cолдат-победителей во Второй мировой войне.

Как известно, с конца декабря между Россией и Польшей развернулось противостояние в публичной плоскости по историческим вопросам. Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники высокого уровня несколько раз подчеркнули, что СССР не начал вместе с Гитлером Вторую мировую войну нападением на Польшу. В Кремле подчеркнули, что, наоборот, Польша была агрессором, оккупировав часть Чехословакии после Мюнхенского соглашения 1938 года. Именно это соглашение, по убеждению Путина, а не пакт Молотова-Риббентропа, и стало причиной войны. Москва убеждала, что Красная армия не оккупировала Польшу в 1939 году, а просто ввела свои войска на территорию, где власть уже не контролировала ситуацию.

В Польше отреагировали на заявления Путина

В Польше осудили эти высказывания, назвав их пропагандой сталинской эпохи, и вызвали из-за этого в МИД посла России в Польше.

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Польша, СССР, Вторая мировая война, Иосиф Сталин.
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