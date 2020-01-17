В Украине создали электронную базу погибших во Второй мировой

Новости Украины:В Украине создали поисковый портал, который аккумулирует сведения о советских военнослужащих из Украины, которые погибли и пропали без вести, а также похоронены на ее территории.

В 2020 году должен завершиться срок хранения в военкоматах документов на погибших во Второй мировой войне, чтобы сохранить эти данные, была создана электронная база для поиска информации о погибших и пропавших без вести родственников

Об этом сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук на презентации нового поискового портала.

"У нас есть реставрационный центр, очень ответственный и очень серьезный. Одни из лучших специалистов по бумажным носителям находятся в стенах нашего музея. Мы создали подразделение по этой работе, мы закупили оборудование... На сегодняшний день более 12 тысяч обращений обработано коллективом. Более 7 тысяч копий похоронок предоставлены тем, кто к нам обращался. На сегодняшний день более тысячи найдены, судьбы людей, о которых даже никто не знал, где они похоронены, и вообще, где они участвовали в той войне..." - рассказал Ковальчук.

Он отметил, что этот портал является примером упорядочения "похоронок" и учетных документов, разбросанных по военкоматам на постсоветском пространстве, а также единственный такого объема поисковый портал, созданный самостоятельно музеем.

Он напомнил, что в 2020 году исполняется 75 лет с момента окончания Второй мировой войны, и в этом году (по советским нормативам) должен завершиться срок хранения в военкоматах документов на погибших. "Мы продолжаем работать, мы выполняем очень серьезную работу. Наша работа нужна людям", - добавил Ковальчук.

Сейчас электронный ресурс содержит 258 011 записей и 311 572 документа по Киевской и Житомирской областям. В течение 2020 года обещают выложить еще 110 тыс. записей и 120 тыс. документов. В перспективе - привлечение к сотрудничеству других государственных учреждений и создание на единой платформе всеукраинского поискового портала погибших военнослужащих разных воинских формирований периода Второй мировой войны.

Во время презентации были представлены оригинальные документы по учету погибших.

Поисковый портал сделали общедоступным, создав электронную базу данных.

Посетители смогут установить судьбы пропавших без вести родственников, найти документы, связанные с гибелью военнослужащих. Также предполагается, что портал поможет исследователям военной истории.