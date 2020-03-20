Из Польши спецпоездами доставили 1150 украинцев

На Львовщине пограничники встретили из Польши два эвакуационных поезда, доставивших украинцев, которые из-за ограничительных мер в связи с карантином не имели возможности самостоятельно пересечь границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось более 1150 наших соотечественников", - говорится в сообщении.
Как напомнили в ГПСУ, согласно решению правительства Украины пункты пропуска пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения, однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами.
Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиская-железнодорожная станция" после 4 утра 20 марта. Им приехало более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. Пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения измерили всем пассажирам температуру. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мер, отметили в пограничном ведомстве.
Кроме того, после 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.
При этом в ГПСУ отметили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.
Как сообщалось, решением правительства Украины временно приостановлено движение международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Министерство организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами.
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств.
Все граждане, которые возвращаются в Украину из ЕС, получат смс-сообщения от мобильного оператора с просьбой оставаться дома.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.