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Из Польши спецпоездами доставили 1150 украинцев

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Из Польши спецпоездами доставили 1150 украинцев
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Специальными поездами "Интерсити+" из Польши в связи с карантином вернулись более чем 1150 украинце.

На Львовщине пограничники встретили из Польши два эвакуационных поезда, доставивших украинцев, которые из-за ограничительных мер в связи с карантином не имели возможности самостоятельно пересечь границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось более 1150 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ГПСУ, согласно решению правительства Украины пункты пропуска пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения, однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиская-железнодорожная станция" после 4 утра 20 марта. Им приехало более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. Пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения измерили всем пассажирам температуру. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мер, отметили в пограничном ведомстве.

Кроме того, после 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.

При этом в ГПСУ отметили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

Как сообщалось, решением правительства Украины временно приостановлено движение международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Министерство организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.

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Польша, Эпидемия, Эвакуация, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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