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Более 3 тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии

Более 3 тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии
12:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В украинском посольстве в Праге зарегистрировались более 3 тыс. граждан Украины для эвакуации.

Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами, сообщил посол Украины в этой стране Евгений Перебыйнис.

"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - сообщил он в Twitter во вторник.

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Как сообщалось, за последние сутки государственную границу Украины пересекли 45 тыс. людей, 25 тыс. из которых вернулись на территорию страны.

Напомним: 

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Чехия, Украинцы, Эвакуация, Заробитчане, Коронавирус.
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