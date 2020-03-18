Более 3 тысяч украинцев просят об эвакуации из Чехии

Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами, сообщил посол Украины в этой стране Евгений Перебыйнис.
"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - сообщил он в Twitter во вторник.
Как сообщалось, за последние сутки государственную границу Украины пересекли 45 тыс. людей, 25 тыс. из которых вернулись на территорию страны.
Напомним:
В связи с распространением нового типа коронавируса чешское правительство приняло решение об установлении карантина на всей территории республики с 16 до 24 марта.
Нарушение карантина из-за коронавируса нового типа будет караться штрафом в $130 тысяч в Чехии. В соответствии с новыми правилами, каждый гражданин Чехии, возвращающийся из Италии, обязан быть помещен на двухнедельный карантин в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении Минздрава.
Около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина вернет всех граждан домой и не позволит авиакомпаниям спекулировать на отмене рейсов.