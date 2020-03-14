Криклий о коронавирусе: Никто украинских граждан нигде не забывает, нигде не бросает

Новости Украины:Криклий заверил, что правительство будет возвращать украинских граждан из других стран.

Кабинет министров будет делать все возможное, чтобы эвакуировать украинских граждан, которые находятся за рубежом и оказались в сложных условиях в связи с ограничительными действиями других стран по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга после заседания правительства.

"Никто украинских граждан нигде не забывает, нигде не бросает. Наоборот, мы их будем забирать, мы для этого ежедневно по несколько совещаний проводим с операторами, с перевозчиками", - сказал он.

По словам министра, на завтра запланирован спецрейс из итальянского города Тревизо, где украинские граждане остались заблокированными.

"Граждане оказались в изолированном состоянии, так как находятся неподалеку от Словении, не имеют возможности уехать, так как фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс, и сегодня было принято соответствующее решение на заседании правительства", - пояснил Криклий, добавив, что рейс запланирован на вторую половину дня.

Криклий отметил, что в соответствии с планами правительства после 17 марта для эвакуации украинцев будут применяться чартерные и специальные рейсы.

"У нас с 00 часов 17 марта не будут происходить пассажирские перевозки на выезд украинцев за границу, кроме дополнительных случаев и потребностей, которые будут определяться отдельным порядком. Потому что Украина будет находиться в состоянии карантина. Но вывоз иностранных граждан будет происходить, как раз эта логика прослеживается в сотрудничестве с другими странами. В то же время и регулярные рейсы до 17-го числа, и чартерные после этого, и спецрейсы обязательно будут осуществляться, если говорить об авиации, будут осуществляться, чтобы мы возвращали украинцев", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Украины временно запретило въезд в Украину иностранцам и закрыло международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, документом предусмотрено: временно закрыть с 00.00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00.00 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).