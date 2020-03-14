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Криклий о карантине в Украине: Экономику и экспортно-импортные операции никто не отменяет

Криклий о карантине в Украине: Экономику и экспортно-импортные операции никто не отменяет
18:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам главы Мининфраструктуры, решения правительства по противодействию коронавирусу не скажутся на импортно-экспортных операциях.

Решения Кабинета министров, направленные на противодействие распространению коронавируса, не ограничивают проведения экспортно-импортных операций.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга после завершения заседания правительства.

"Для экспортных и импортных операций никаких ограничений не происходит. Что касается всех перевозок - наземных, воздушных, морских, железнодорожных - карго-грузовые перевозки будут осуществляться. Поэтому экономику и экспортно-импортные операции никто не останавливает. Мы прекрасно понимаем, что эффективная борьба с коронавирусом - это в том числе защищенная стабильная экономика, поэтому мы все необходимое для этого делаем", - заверил министр.

Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Украины временно запретило въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны

Так, документом предусмотрено: временно закрыть с 00.00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00.00 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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Мининфраструктуры, Кабмин, Коронавирус, Владислав Криклий.
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