Скачать
Среда, 18.03.2020
Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта

Эпидемия коронавируса: Польшу покинуло лишь 4% украинских заробитчан

Эпидемия коронавируса: Польшу покинуло лишь 4% украинских заробитчан
10:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Украины:Около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.

Такие данные на период 17 марта сообщает аналитический департамент Компании по международному трудоустройству "Gremi Personal". В основном приняли решение выехать трудовые мигранты, у которых заканчивается рабочая виза или те, кто работал по безвизу, имея разрешения на работу.

"У нас есть четкие цифры по нашим сотрудникам, которые говорят о том, что в Украину на 17 марта вернулось не более 3-4% . Ситуация с карантином непредсказуема, поэтому украинцы, пребывающие в Польше по безвизу, поспешили вернуться домой.

Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания", - заявляет собственник компании "Gremi Personal" Евгений Кириченко.

По его словам, большинство польских производственных предприятий работают в штатном режиме. Наоборот, пищевые предприятия, а также компании, которые занимаются логистикой поставок, увеличивают количество рабочих мест.

Сколько украинцев нелегально работают в Польше

На эти вакансии трудоустраивают в том числе украинцев, которые остались без работы после закрытия ресторанов и кафе. Больше всего от введения карантина пострадали украинские заробитчане, кто работали в ресторанном и отельном бизнесе.

Поэтому они начали искать работу на производстве.

"Ситуация очень динамична и меняется каждый день. На данный момент мы не уволили ни одного работника. Стараемся оперативно переводить их на другие предприятия, где есть спрос на рабочие руки", - утверждает Кириченко.

Справка. По состоянию на 17.03.2020 г. по официальной информации Посольства Украины в Польше и в ответ на его обращение, пограничная служба Польши не будет накладывать санкции на граждан Украины, срок легального пребывания которых завершился 15 марта или последующие дни после этой даты, но они вынуждены оставаться в Польше из-за ограничений на границе.

Напомним: 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Украинцы, Карантин, Заробитчане, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
03 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
04 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
05 Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь