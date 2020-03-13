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Чехия вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Чехия вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
14:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Чехия с 17 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны из-за коронавируса.

Правительство Чехии в пятницу объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев на чешскую территорию и на выезд чехов из страны.

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем - ред.) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

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По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

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ЕС, Чехия, Коронавирус, МВД Чехии.
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