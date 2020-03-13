В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек

Новости Украины:За сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.

Количество смертей, вызванных заражением коронавирусом Covid-19, превысило 5 тысяч человек, сообщает статистический сайт Worldometer.

Так, по состоянию на 13.30 пятницы по Киевскому времени всего в мире заразились этим вирусом 137 тыс. 690 человек.

Число зафиксированных случаев смерти вследствие заражения этим вирусом составило 5080 человек (7% от числа заболевших). Всего же с начала суток вследствие заражения этим вирусом скончались 106 человек, в том числе 85 - в Иране, 8 – в Китае, 5 – в Южной Корее, 4 – в Испании, 3 –в Индонезии, 1 –в Гонконге.

При этом случаев излечения от коронавируса 70тыс. 690

В Украине официально подтверждены 3 случая заболевания новым коронавирусом: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Специалисты в Китае дали прогноз на ситуацию с коронавирусной пандемией в мире, они заявили, что эпидемия может закончится уже к июню.