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"Больных же нет": Ученые назвали причины введения карантина в Украине

"Больных же нет": Ученые назвали причины введения карантина в Украине
11:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Ученый Сергей Комисаренко объяснил причину, почему в Украине ввели карантин без единого зарегистрированного случая коронавируса.

Директор института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко объяснил причину введения карантинного режима в столице без единого зарегистрированного случая заболевания COVID-19. Об этом он рассказал в эфире Права на власть.

По словам Комиссаренко, Украина до сих пор не знает на практике последствий развития коронавируса, тогда как введение карантина в других странах тоже комментируют двояко.

"Можно было бы сказать, что у нас таких случаев не будет. Возможно, у нас никто не умрет, но мы с вами находимся в центре Европы, и если у нас уже есть 2-3 случая заболевания, значит вирус находится на территории Украины", – отметил специалист.

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Как сообщалось, 12 марта в Минздраве заявили, что в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся из Италии.

Из-за угрозы эпидемии коронавирус нового типа COVID-19 Кабинет министров утвердил ограничительные меры. Действовать они будут три недели - с 12 марта по 3 апреля.

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Все образовательные учреждения - детские сады, школы и вузы - будут закрыты на карантин. Еще одной ограничительной мерой, которую утвердило правительство, является рекомендация воздержаться от проведения массовых мероприятий с участием 200 и более человек. Исключение - "меры государственной необходимости". Скорее всего, речь идет о заседании Верховной Рады и Кабинета министров. А проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.

Начиная с 12 марта из 219 пунктов пропуска на украинской границе будут работать только 49.

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Киев, Ученые, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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