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Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы

Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
10:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине из-за карантина "Укроборонпром" ввел особый режим работы в связи с угрозоф распространения коронавируса.

Государственный концерн "Укроборонпром" с 12 марта ввел на всех своих предприятиях особый режим работы во время действия карантина в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине, а также запустил ряд профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба госконцерна.

"Работники концерна и предприятий имеют возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Отдаленно также могут работать родители, у кого есть потребность в уходе за ребенком в связи с введением карантина в садах и учебных заведениях. Концерн будет выплачивать материальную помощь работникам в случае заболевания. Сотрудники также могут брать дополнительные отпуска за свой счет", - сказано в сообщении.

На всех предприятиях концерна внедрен алгоритм действий в случае обнаружения вируса у работника, усилены меры бактериальной безопасности и гигиены.

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На предприятиях концерна, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, введен особый режим и антикризисные меры, которые позволят одновременно обезопасить работников и сохранить темпы промышленного производства и выполнения контрактов, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

В случае появления случаев коронавируса на предприятии для всех работников, имевших непосредственный контакт с больным, будет введен обязательный двухнедельный карантин. Всем предприятиям рекомендовано существенно ограничить зарубежные командировки и не проводить массовые собрания более 100 человек во время действия карантина. Работники, которые были в командировках в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, по возвращении в обязательном порядке должны находиться дома в течение двух недель и ограничить физический контакт с окружающими.

Для проведения совещаний и рабочих встреч коллективов крупных предприятий рекомендуется использовать специально разработанные электронные средства связи и онлайн-конференции.

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Особый режим работы всего концерна адаптируется и дополняется в соответствии с ситуацией в стране и может быть продлен в случае необходимости. Сейчас предприятия концерна работают по графику, в полном объеме выполняют запланированные производственные показатели.

Как сообщалось ранее, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости.Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также введен карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Государственный концерн.
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