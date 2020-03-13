Влияние карантина: Минобразования вводит изменения в проведении олимпиад

Новости Украины:В Украине минобразования отменило большую часть из всеукраинских олимпиад из-за введенного ранее карантина.

Министерство образования и науки меняет даты или отменяет проведение всеукраинских ученических олимпиад в связи с общенациональным карантином.

Об этом говорится в приказе МОН, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Олимпиады - важный механизм для поощрения талантливых учащихся. Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей через несколько месяцев. Также, конечно, мы будем проводить олимпиады по украинскому языку и математике", - сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Так, в этом году должен был проводиться IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по 26 учебным предметам, однако в связи с введением общенационального карантина до 3 апреля будут проведены всеукраинские этапы олимпиад по 9 предметам, их даты также изменятся.

Будут проведены IV этапы Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе, математике, биологии, географии, астрономии, физики, химии, экологии и информатики.

Они будут проводиться в такие даты 2020 года:

Украинский язык и литература - 6-10 апреля, г. Харьков

Математика - 6-10 апреля, г. Николаев

Биология - 12-17 апреля, г. Одесса

География - 6-10 апреля, г. Черкассы

Астрономия - 13-17 апреля, г. Киев

Физика - 5-10 апреля, г. Решетиловка Полтавской области

Химия - 12-17 апреля, г. Житомир

Экология - 6-10 апреля, г. Славута Хмельницкой области

Информатика - 12-16 апреля, г. Кропивницкий

Полностью отменено проведение IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по таким предметам: Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Правоведение, История, Экономика, Информационные технологии, Трудовое обучение (технологии), Болгарский язык и литература, Язык иврит и еврейская литература, Молдавский язык и литература, Новогреческий язык и литература, Польский язык и литература, Русский язык и литература, Румынский язык и литература, Венгерский язык и литература.

Как сообщалось ранее, с 12 марта в Украине вводится трехнедельный карантин в учебных заведениях и другие мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.