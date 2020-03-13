Влияние карантина: Минобразования вводит изменения в проведении олимпиад

Министерство образования и науки меняет даты или отменяет проведение всеукраинских ученических олимпиад в связи с общенациональным карантином.
Об этом говорится в приказе МОН, сообщает пресс-служба Минобразования.
"Олимпиады - важный механизм для поощрения талантливых учащихся. Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей через несколько месяцев. Также, конечно, мы будем проводить олимпиады по украинскому языку и математике", - сказала заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
Так, в этом году должен был проводиться IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по 26 учебным предметам, однако в связи с введением общенационального карантина до 3 апреля будут проведены всеукраинские этапы олимпиад по 9 предметам, их даты также изменятся.
Будут проведены IV этапы Всеукраинских ученических олимпиад по украинскому языку и литературе, математике, биологии, географии, астрономии, физики, химии, экологии и информатики.
Они будут проводиться в такие даты 2020 года:
Полностью отменено проведение IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по таким предметам: Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Правоведение, История, Экономика, Информационные технологии, Трудовое обучение (технологии), Болгарский язык и литература, Язык иврит и еврейская литература, Молдавский язык и литература, Новогреческий язык и литература, Польский язык и литература, Русский язык и литература, Румынский язык и литература, Венгерский язык и литература.
Как сообщалось ранее, с 12 марта в Украине вводится трехнедельный карантин в учебных заведениях и другие мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.