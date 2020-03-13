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В Украине из-за карантина все школы могут перейти на дистанционное обучение

В Украине из-за карантина все школы могут перейти на дистанционное обучение
07:32 Сегодня Телеграф УНИАН https://unsplash.com

Новости Украины:Нардеп от "Слуги народа" расскрыла все детали, касательно организации процесса образования во время карантина.

В связи карантином в Украине из-за распространения коронавируса школы могут перейти на дистанционное обучение.

Об этом рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, передает "Обозреватель". По ее словам, организация процесса дистанционного обучения ляжет на плечи местной власти.

"Государство должно сосредоточиться на том, чтобы остановить распространение вируса по территории страны. Один из способов – прекращение учебного процесса. Но речь только о прекращении очного учебного процесса, где дети находятся в контакте", – отметила нардеп.

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По ее словам, у властей "есть такое видение, что по всей Украине во всех образовательных учреждениях обучение будет осуществляться дистанционно".

"Каким образом организовывать дистанционное обучение – это уже дело непосредственно органов власти и самих образовательных учреждений... В Киеве было принято такое решение. Они сразу на своем сайте достаточно подробно расписали, каким образом в школах может быть введено обучение. Это зависит от того, какие у нас формы дистанционного обучения", – заявила Гришина.

"Я здесь расписала – синхронное обучение, е-мейл дистанционное обучение, на платформах, в социальных сетях и тому подобное. Даже ввели такую вещь, как с 16 марта телеканалом ТРК "Киев" два часа эфирного времени будет проведение телеуроков", – сообщила депутат.

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Также Гришина рассказала, что из-за карантина было решено отсрочить внешнее независимое оценивание по украинскому языку, литературе и другим предметам, запланированное на 21 и 28 марта.

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Украина, Обучение, Школы, Карантин, Коронавирус.
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