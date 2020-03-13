В ООН зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Новости Украины:У дипломата аккредитованного при Организации Объединенных Наций выявили коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом новой формы COVID19 дипломата, аккредитованного при Организации Объединенных Наций, стал известен в четверг.

Положительный тест на заболевания подтвердился у женщины-дипломата из Филиппин, сообщил в Facebook спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Филиппинский дипломат получила сегодня положительный тест на коронавирус. Представительство Филиппин закрылся, а его сотрудники самоизолируются на карантин", - отметил украинский дипломат.

Между тем, из открытых источников стало известно, что больная представляла Филиппины в Комитете по правовым вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. Во вторник она обратилась к врачу с подозрением на грипп, однако тесты впоследствии показали положительную реакцию на коронавирус новой формы. Сейчас дипломат госпитализирована и получает надлежащую медицинскую помощь.

Представители Филиппинской миссии прошли соответствующий инструктаж по проведению карантина и обращения за медицинской помощью в случае появления соответствующих симптомов. Исходят из того, что все они могли быть зараженными через контакт с коллегой.