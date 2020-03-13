В супермаркет пускают не всех сразу: Посол Украины рассказал о жизни в Италии во время карантина

Новости мира:Украинский посол в Италии заявил, что в стране всеобщей паники нет, в соцсетях можно увидеть "как люди сметают с полок дешевые продукты".

В Италии сейчас "всеобщей паники" нет, хотя в соцсетях можно увидеть посты о том, "как люди сметают с полок дешевые продукты".

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

Он отметил, что сейчас очередей в магазинах вообще нет, потому что в супермаркет пускают не всех сразу. "Если супермаркет большой, пускают по 20-30 человек. В меньшие – по 5-10 человек, не больше. А остальные ждут на улице в очереди, дисциплинированно соблюдая дистанцию друг от друга не меньше одного метра. Поэтому иногда кажется, что очередь очень большая. А есть такие очереди, когда люди стоят друг от друга на расстоянии 2-3 метра. В самом супермаркете очередей нет. Нет и общей паники, хотя в соцсетях можно увидеть посты о том, "как люди сметают с полок дешевые продукты", – рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что Италия не была готова к такому спросу на средства индивидуальной профилактической защиты и гигиены (дезинфицирующая жидкость для рук, маски, средства для уборки помещений и тому подобное). "Только сейчас, после дополнительных мер и решений правительства, уже чувствуется, что дефицит преодолевается. Две недели достимулировали производство, уменьшая налоги для производителей. Мы в консульстве ежедневно пользуемся всеми этими средствами, включая маски, и поэтому хорошо знакомы со всеми тенденциями в этой сфере, владеем ситуацией", – отметил Перелыгин.

Также дипломат сообщил, что в Италии заведения общественного питания работают до 18:00, массовые мероприятия отменены, а кинотеатры, школы и университеты закрыты.