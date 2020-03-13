Скачать
Пятница, 13.03.2020
В ГБР запустили процесс формирования Рады общественного контроля
В ГБР запустили процесс формирования Рады общественного контроля
Ученые в Китае назвали сроки окончания коронавирусной пандемии
Назван срок окончания пандемии коронавируса
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
13 марта - приметы и обряды в Васильев день
13 марта - приметы и обряды в Васильев день

В ГБР запустили процесс формирования Рады общественного контроля

В ГБР запустили процесс формирования Рады общественного контроля
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:В ГБР стартовал конкурс для отбора членов Совета общественного контроля.

Стартовал конкурс по отбору членов Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.

Об этом сообщил председатель Конкурсной комиссии по отбору членов Совета общественного контроля при ГБР Владимир Сущенко, информирует пресс-служба ГБР.

"Стартовал конкурс по отбору членов Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. Сбор документов от кандидатов продлится с 00.00 часов 12 марта до 24.00 часов 23 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В Украине из-за карантина все школы могут перейти на дистанционное обучение

В частности, Владимир Сущенко рассказал об условиях и этапах конкурсного отбора кандидатов в состав ГРК при ГБР. Среди них: прием и обработка документов, проведение открытого рейтингового интернет-голосования, написание эссе на заданную Конкурсной комиссией тему и прохождение собеседований. По их результатам комиссия будет рекомендовать директору 15 человек для назначения в состав РГК при ГБР.

"Состав комиссии настроен на свои общественных обязанности ответственно. И мы взвешенно относимся к принятию решений. После проведения всех конкурсных процедур мы сформируем рейтинговый список из 15 кандидатов. Далее мы оформим соответствующее представление для назначения их в состав РГК приказом руководителя Бюро. Хочу подчеркнуть, что Директор ГБР не имеет полномочий отклонить хотя бы одного кандидата, который будет определен Конкурсной комиссией", - отметил Сущенко.

Анкеты-заявления и пакеты документов для участия в конкурсе претенденты могут подать через Google форму, а также по почте на адрес ГБР: ул. Симона Петлюры 15, город Киев, 01032.

Посол объяснил, почему сейчас не будут эвакуировать украинцев из Италии

В ГБР напоминают, что Указом Президента Украины от 5 февраля 2020 №42/2020 утверждено новое Положение о Совете общественного контроля при Государственном бюро расследований и Порядок его формирования. Он предусматривает проведение конкурсной комиссией открытого конкурса по формированию РКГ при ГБР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Совет, ГБР, Общественный контроль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
03 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Норвегии от коронавируса умер первый человек
В Норвегии от коронавируса умер первый человек
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Местами дождь и похолодание: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 13 марта
Местами дождь и похолодание: погода на сегодня, 13 марта
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь