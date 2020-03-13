В ГБР запустили процесс формирования Рады общественного контроля

Стартовал конкурс по отбору членов Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.
Об этом сообщил председатель Конкурсной комиссии по отбору членов Совета общественного контроля при ГБР Владимир Сущенко, информирует пресс-служба ГБР.
"Стартовал конкурс по отбору членов Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. Сбор документов от кандидатов продлится с 00.00 часов 12 марта до 24.00 часов 23 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
В частности, Владимир Сущенко рассказал об условиях и этапах конкурсного отбора кандидатов в состав ГРК при ГБР. Среди них: прием и обработка документов, проведение открытого рейтингового интернет-голосования, написание эссе на заданную Конкурсной комиссией тему и прохождение собеседований. По их результатам комиссия будет рекомендовать директору 15 человек для назначения в состав РГК при ГБР.
"Состав комиссии настроен на свои общественных обязанности ответственно. И мы взвешенно относимся к принятию решений. После проведения всех конкурсных процедур мы сформируем рейтинговый список из 15 кандидатов. Далее мы оформим соответствующее представление для назначения их в состав РГК приказом руководителя Бюро. Хочу подчеркнуть, что Директор ГБР не имеет полномочий отклонить хотя бы одного кандидата, который будет определен Конкурсной комиссией", - отметил Сущенко.
Анкеты-заявления и пакеты документов для участия в конкурсе претенденты могут подать через Google форму, а также по почте на адрес ГБР: ул. Симона Петлюры 15, город Киев, 01032.
В ГБР напоминают, что Указом Президента Украины от 5 февраля 2020 №42/2020 утверждено новое Положение о Совете общественного контроля при Государственном бюро расследований и Порядок его формирования. Он предусматривает проведение конкурсной комиссией открытого конкурса по формированию РКГ при ГБР.