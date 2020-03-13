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Посол объяснил, почему сейчас не будут эвакуировать украинцев из Италии

Посол объяснил, почему сейчас не будут эвакуировать украинцев из Италии
06:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Посол Евгений Перелыгин сообщил, что украинцы не обращались по поводу эвакуации из Италии.

После того, как Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, украинцев не очень напугала эта угроза – нет обращений о помощи вернуться в Украину. 

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня", что ситуация отличается от эвакуации из Китая. По его словам, на сегодняшний день не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии. Он напомнил, что из Китая можно вывезти людей только спецбортом.

"Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов каждый день, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском городе Ухань, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особенно никто не летит в Украину", – сказал Перелыгин.

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Украина, Италия, Коронавирус, Евгений Перелыгин.
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