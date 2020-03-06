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Паника вокруг коронавируса: Чехия вводит огромные штрафы для нарушителей режима карантина

Паника вокруг коронавируса: Чехия вводит огромные штрафы для нарушителей режима карантина
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Чехии будут штрафовать нарушителей режима карантина на $130 тысяч.

Нарушение карантина из-за коронавируса нового типа будет караться штрафом в $130 тысяч в Чехии, сообщает CNN со ссылкой на чешское министерство здравоохранения.

В соответствии с новыми правилами, каждый гражданин Чехии, возвращающийся из Италии, обязан быть помещен на двухнедельный карантин в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении Минздрава.

На нарушение условий карантина предусмотрен штраф в размере 3 млн чешских крон ($130 тысяч). По данным министерства, большинство случаев заражения коронавирусом в Чехии зарегистрировано у граждан, вернувшихся из Италии.

Счет идет на триллионы: "коронавирусная паника" нанесла серьезный ущерб мировой экономике

Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше заразившихся в Южной Корее и Италии.

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3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

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Все по теме:

Чехия, Эпидемия, Коронавирус.
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