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Минздрав о нардепе ОПЗЖ Волошине: Рисков для депутатов нет

Минздрав о нардепе ОПЗЖ Волошине: Рисков для депутатов нет
18:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Минздраве заверяют, что общение с нардепом ОПЗЖ Волошиным безопасно для здоровья.

Министерство здравоохранения заявляет, что народный депутат Олег Волошин не находится в больнице, а для депутатов, которые с ним общались, нет никаких рисков.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Он (Волошин - ред.) находится не в больнице. По медицинским показателям он не нуждался в другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом. Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В - ред.). Минздрав рекомендует соблюдать правила гигиены, мыть руки ", - сказали в пресс- службе Минздрава.

Как сообщалось, 27 февраля депутат Олег Волошин написал в Facebook о своей встрече с французским депутатом Жан-Люком Рейтцером. По словам Волошина, встреча проходила в кабинете Рейтцера.

На сегодня это сообщение уже недоступно.

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Последний раз Рейтцер присутствовал на собрании парламента Франции 25 февраля.

5 марта 68-летнего Рейтцера госпитализировали с подозрением на коронавирус, которое подтвердилось после анализов.

Сейчас депутат находится в реанимации, а его состояние считается серьезным. Французский парламент проводит внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с Рейтцером.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, на пленарной неделе с 3 по 6 марта Волошин каждый день участвовал в голосованиях в сессионном зале.

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6 марта депутат Виктория Сюмар сообщила, что Волошина изолировали.

Сам Волошин в Facebook заявил, что он абсолютно здоров, что, по его словам, подтвердила заведующая инфекционным отделением Александровской больницы. Волошин утверждает, что результаты экспресс-тестов по всем вирусами респираторной группы у него отрицательные, но он намерен до следующего четверга соблюдать домашний режим.

При этом он добавил, что экспресс-тестов на коронавирус в Украине пока нет.

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Минздрав, Олег Волошин, Коронавирус, ОПЗЖ.
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