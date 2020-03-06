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Пятница, 06.03.2020
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"Чтоб прекратить дикий кипиш и шабаш": Волошин рассказал о состоянии здоровья

"Чтоб прекратить дикий кипиш и шабаш": Волошин рассказал о состоянии здоровья
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп Волошин заявил, что абсолютно здоров и имеет тому официальное подтверждение.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявляет, что здоров и имеет этому официальное подтверждение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так, чтоб прекратить этот дикий кипиш и шабаш, сообщаю. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", - сообщил Волошин.

Он добавил, что в Украине пока нет экспресс-тестов именно на китайский коронавирус, поэтому, чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, он побудет дома "до следующего четверга", когда истечет 14 дней после его "30-минутого общения с господином Райтцером".

"Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше, значит, буду свободным человеком раньше", - подчеркнул Волошин.

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По его словам, депутату Национальной ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. "Не так давно он перенес операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтобы понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", - написал депутат.

Как сообщалось ранее, сегодня, 6 марта, член фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Волошина изолировали, потому что он встречался во Франции с инфицированным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Рейтцером.

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"После плевания и брызгания слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина все же изолировали. Так бывает ... Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО", - написала Сюмар в Facebook и выразила надежду, что обсервация Волошина будет полной.

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Олег Волошин, Коронавирус, ОПЗЖ.
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