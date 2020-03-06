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Пятница, 06.03.2020
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Нардепа проверяют на коронавирус, он сегодня выступал в Раде

Нардепа проверяют на коронавирус, он сегодня выступал в Раде
15:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина проверяют на коронавирус.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин встречался во Франции с депутатом партии «Республиканцы» Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации из-за коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда.

Депутат 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение о встрече с Рейтцером, но вскоре его скрыл. У журналистов сохранился скриншот.

"Шикарный пейзаж за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – написал Волошин.

В четверг 68-летнего французского парламентария госпитализировали с подозрением на коронавирус, результаты подтвердили заболевание. Последний раз Райтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но на этой неделе парламент не посещал. Во Франции уже устанавливают лиц, контактировавших с больным депутатом.

COVID-19 добрался до властей: Во Франции коронавирус подхватил депутат парламента

По информации местных СМИ, мужчина мог заразиться на евангельском митинге с участием более 2500 человек.

Кроме того, об этом сообщил у себя в Telegram-канале и нардеп Алексей Гончаренко.

 

"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", - написал Гончаренко.

При этом политик подтвердил встречу с французом и заявил, что тот "чувствовал себя прекрасно". "Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка", – сказал он.

Результаты анализов Волошина ожидаются в ближайшее время.

Как сообщалось, количество больных коронавирусом в мире по состоянию на утро 6 марта составило более 98 300 человек. Умерли 3383, выздоровели - 55 422 пациента.

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Все по теме:

Франция, Олег Волошин, Нардеп, Коронавирус, ОПЗЖ.
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