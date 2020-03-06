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COVID-19 добрался до властей: Во Франции коронавирус подхватил депутат парламента

COVID-19 добрался до властей: Во Франции коронавирус подхватил депутат парламента
12:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во Франции коронавирус зафиксировали у депутата нижней палаты парламента.

Во Франции коронавирус подтвержден у депутата нижней палаты парламента - Национального собрания, а также у сотрудника заведения питания законодательного органа.

Об этом заявил президент Национального собрания Ришар Ферран.

"Национальная ассамблея подтверждает, что депутат и наемный сотрудник оказались инфицированными вирусом Covid- 19. Еще в отношении одного сотрудника существует подозрение инфицирования", - заявил спикер французского парламента.

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Он отметил, что депутат госпитализирован в реанимацию. 

В заявлении не называется имя заболевшего депутата, одновременно французские СМИ сообщают, что это парламентарий из департамента Высокий Рейн (исторически - регион Эльзас), представитель политической партии "Республиканцы" Жан-Люк Рейтзер.

В Национальной ассамблее проинформировали депутатов и персонал о ситуации и выдали рекомендации относительно мер профилактики и противодействия коронавирусу. 6 марта закрыты заведения питания на территории парламента.

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Во Франции по состоянию на 6 марта подтверждены 423 случая заражения коронавирусом. При этом более 100 случаев зафиксировано 5 марта. Семь человек, среди которых 6 мужчин и одна женщина, скончались.

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Франция, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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