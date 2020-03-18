Скачать
Среда, 18.03.2020
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, в финале обыграв ДарренаМоргана
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, в финале обыграв ДарренаМоргана
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта

За последние сутки в Украину вернулись 25 тыс. граждан

За последние сутки в Украину вернулись 25 тыс. граждан
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Пограничники сообщили, что за последние сутки, 17 марта, в Украину вернулись 25 тыс. граждан.

За последние сутки государственную границу Украины пересекли 45 тыс. людей, 25 тыс. из которых вернулись на территорию страны, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Что касается государственной границы, то в общем за последние сутки ее в обе стороны пересекли 45 тыс. людей, большинство из которых следовали на въезд в Украину. От общего количества почти 41 тыс. - это граждане Украины, 25 тыс. из которых последовало домой. Что касается иностранцев, то в своем большинстве они двигались на выезд из Украины. И в общем за последние сутки 83 иностранным гражданам отказано во въезде в Украину", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Демченко подчеркнул, что ситуация на границе остается стабильной и контролируемой, отмечается значительное снижение пассажиропотока на всех направлениях: на государственной границе, на линии разграничения и на границе с Крымом.

Также он отметил, что температурный скрининг на границе продолжается, и во вторник у одного человека была обнаружена повышенная температура.

"Все те, кто пересекал государственную границу на въезд в Украину - как украинцы, так и иностранцы - проходят температурный скрининг. За прошлые сутки у одного человека было обнаружено повышенную температуру и его направили в инфекционное отделение одной из больниц в Киеве. Этот человек прилетел самолетом", - сообщил спикер.

Он также проинформировал, что за последние сутки 4.5 тыс. украинцев прибыли в пункты пропуска в пешем порядке и пересекли границу автобусами, выделенными местной властью.

"Кроме того, продолжается работа на границе со странами ЕС, куда достаточно много украинцев прибывают в пешем порядке. Пограничники вместе с органами местной власти продолжают организовывать работу по выделению автобусов, которые бы могли заезжать в соседние пункты пропуска стран и забирать наших граждан, чтобы они могли пересечь границу. В общем, за прошлые сутки в такой способ почти 4,5 тыс. украинцев перевезли в пунктах пропуска на границах с Польшей, Словакией и Венгрией", - пояснил он.

Украинцы временно не будут иметь возможности въехать и выехать из Крыма

Демченко добавил, что с начала такой работы уже более 7 тыс. украинцев таким образом смогли попасть в Украину и подобная работа не будет прекращаться.

Что касается границы с Польшей, то после закрытия ряда пунктов пропуска с украинской и польской сторон остается только три пункта пропуска, через которые можно пересекать границу двух стран: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Демченко посоветовал украинцам проверять информацию о пересечении границы с соседними странами, поскольку ними могут вводиться дополнительные ограничения, в том числе не исключено закрытие других пунктов пропуска. Также он напомнил, что Россия, начиная со среды, прекращает пропуск иностранцев в свою страну, и такие ограничения будут действовать до 1 мая.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Граница, Карантин, ГПСУ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
03 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
04 Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
05 Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
ТОП 4 Знака Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею
ТОП 4 Знака Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь