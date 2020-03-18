За последние сутки в Украину вернулись 25 тыс. граждан

За последние сутки государственную границу Украины пересекли 45 тыс. людей, 25 тыс. из которых вернулись на территорию страны, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Что касается государственной границы, то в общем за последние сутки ее в обе стороны пересекли 45 тыс. людей, большинство из которых следовали на въезд в Украину. От общего количества почти 41 тыс. - это граждане Украины, 25 тыс. из которых последовало домой. Что касается иностранцев, то в своем большинстве они двигались на выезд из Украины. И в общем за последние сутки 83 иностранным гражданам отказано во въезде в Украину", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
Демченко подчеркнул, что ситуация на границе остается стабильной и контролируемой, отмечается значительное снижение пассажиропотока на всех направлениях: на государственной границе, на линии разграничения и на границе с Крымом.
Также он отметил, что температурный скрининг на границе продолжается, и во вторник у одного человека была обнаружена повышенная температура.
"Все те, кто пересекал государственную границу на въезд в Украину - как украинцы, так и иностранцы - проходят температурный скрининг. За прошлые сутки у одного человека было обнаружено повышенную температуру и его направили в инфекционное отделение одной из больниц в Киеве. Этот человек прилетел самолетом", - сообщил спикер.
Он также проинформировал, что за последние сутки 4.5 тыс. украинцев прибыли в пункты пропуска в пешем порядке и пересекли границу автобусами, выделенными местной властью.
"Кроме того, продолжается работа на границе со странами ЕС, куда достаточно много украинцев прибывают в пешем порядке. Пограничники вместе с органами местной власти продолжают организовывать работу по выделению автобусов, которые бы могли заезжать в соседние пункты пропуска стран и забирать наших граждан, чтобы они могли пересечь границу. В общем, за прошлые сутки в такой способ почти 4,5 тыс. украинцев перевезли в пунктах пропуска на границах с Польшей, Словакией и Венгрией", - пояснил он.
Демченко добавил, что с начала такой работы уже более 7 тыс. украинцев таким образом смогли попасть в Украину и подобная работа не будет прекращаться.
Что касается границы с Польшей, то после закрытия ряда пунктов пропуска с украинской и польской сторон остается только три пункта пропуска, через которые можно пересекать границу двух стран: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".
Демченко посоветовал украинцам проверять информацию о пересечении границы с соседними странами, поскольку ними могут вводиться дополнительные ограничения, в том числе не исключено закрытие других пунктов пропуска. Также он напомнил, что Россия, начиная со среды, прекращает пропуск иностранцев в свою страну, и такие ограничения будут действовать до 1 мая.
Напомним:
Международный аэропорт "Борисполь" с целью оптимизации хоздеятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры переведет все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта.
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
Около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.