Украинцы, вернувшиеся из стран ЕС, будут получать смс с просьбой оставаться дома

Новости Украины:Антон Геращенко заявил, что украинские граждане, которые возвращаются из Евросоюза, получат смс с просьбой оставаться дома.

Все граждане, которые возвращаются в Украину из ЕС, получат смс-сообщения от мобильного оператора с просьбой оставаться дома.

Об этом в эфире телеканала Zik сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Завтра будет массовая смс-рассылка всем гражданам, которые были на территории ЕС, всеми операторами Украины информации о том, что " ... поскольку вы приехали (из ЕС - ред.), просим вас оставаться дома. Если у вас есть какие-то симптомы ОРВИ или, возможно, коронавируса, вам нужно связаться с семейными врачами и получать консультацию", - рассказал Геращенко.

По его словам, в этих смс-сообщениях также будет ссылка на сайт, разработанный специально для граждан, вернувшихся из-за рубежа, содержащий информацию об этой ситуации.

Заместитель министра внутренних дел уточнил, что в последние дни каждый въезжающий в Украину должен заполнить анкету и указать в ней свои телефонные контакты.

"Например, сегодня прилетело несколько тысяч человек в "Борисполь", все они получили анкеты, насколько я уведомлен, заполнили их, после того уже прошли пограничный контроль, поэтому у нас есть возможность связи с этими людьми ", - отметил он.

Напоминаем, Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавируса с помощью СМС-сообщений.