В Киеве маршрутки не хотят выезжать на рейсы из-за нерентабельности

Новости Украины:Столичные маршрутные такси не выехали на маршруты из-за нерентабельности.

В Киеве сегодня около 600 маршрутных такси не выехали на маршруты из-за того, что предпринимателям невыгодно работать в установленных условиях во время карантина.

Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Та информация, которую мне предоставили сегодня с Киевского городского совета, что у них не вышли на маршруты около 600 маршрутных такси, но там мотивы другие. Из-за ограничений количества перевозки это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше переседеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть", - сказал Геращенко.

Напоминаем, в Херсоне водители общественного транспорта отказываются выходить на маршруты из-за давления части пассажиров, недовольных ограничениями по количеству людей, которое можно перевозить в условиях карантина.