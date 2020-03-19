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В Киеве маршрутки не хотят выезжать на рейсы из-за нерентабельности

В Киеве маршрутки не хотят выезжать на рейсы из-за нерентабельности
21:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Столичные маршрутные такси не выехали на маршруты из-за нерентабельности.

В Киеве сегодня около 600 маршрутных такси не выехали на маршруты из-за того, что предпринимателям невыгодно работать в установленных условиях во время карантина.

Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Та информация, которую мне предоставили сегодня с Киевского городского совета, что у них не вышли на маршруты около 600 маршрутных такси, но там мотивы другие. Из-за ограничений количества перевозки это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше переседеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть", - сказал Геращенко.

В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина – "Центр защиты киевлян"

Напоминаем, в Херсоне водители общественного транспорта отказываются выходить на маршруты из-за давления части пассажиров, недовольных ограничениями по количеству людей, которое можно перевозить в условиях карантина.

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Киев, МВД, Карантин, Коронавирус, Антон Геращенко.
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