В Херсоне водители отказываются выходить на маршруты из-за давления пассажиров

Новости Украины:В связи с карантином и ограничениями на движение транспорта в Херсоне водители общественного транспорта отказываются выходить на маршруты.

В Херсоне водители общественного транспорта отказываются выходить на маршруты из-за давления части пассажиров, недовольных ограничениями по количеству людей, которое можно перевозить в условиях карантина.

Об этом рассказала начальник управления транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета Марина Виркун.

"Обычно на маршруты в Херсоне выходит среднем 330 автобусов и 42 троллейбусов. На сегодняшний день количество троллейбусов уменьшено до 33 Мы ежечасно собираем данные по транспорту, уже на 10:00 у нас 80 автобусов. Но водители сегодня начали писать заявления, что они не выдерживают давления, так как не все пассажиры понимают необходимость ограничений, что нужно сидеть дома в условиях карантина, что надо обеспечить подъезд на рабочие места медиков, работников предприятий и организаций, осуществляющих жизнеобеспечения города ", - отметила Виркун.

Она отметила, что в первую очередь ответственность за нарушение требований по перевозке не более 10 пассажиров будет нести именно водитель.

По словам Виркун, в некоторых городах Украины отменили льготные перевозки, для того чтобы люди, которые входят в группу риска, меньше ездили в общественном транспорте, ограничивают количество автобусов на маршрутах, оказывают финансовую поддержку перевозчикам. "Мы будем давать свои предложения. Пытались на вчерашней сессии городского совета их озвучить, но нас, к сожалению, почему-то не услышали ", - отметила она.

В свою очередь пресс-офицер патрульной полиции Херсонской области Андрей Кованый рассказал, что проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина сотрудники патрульной полиции, Укртрансбезопасности, профильного управления городского совета.

"В основном водители соблюдают требования. Были случаи, когда в салоне было более 10 пассажиров, но они выходили после разъяснения. Также проверяем, в масках ли водители, есть ли у них антисептики. Пассажиров в масках немного. Очень много людей пенсионного возраста, к сожалению, в транспорте ", - отметил Кованый.

В соцсетях херсонцы выкладывают видео и фото из таких рейдов.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

При этом городской общественный транспорт может перевозить не более 10 человек одновременно.

Напомним: