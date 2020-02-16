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Геращенко рассказал детали задержания криминального авторитета в Киеве

Геращенко рассказал детали задержания криминального авторитета в Киеве
22:31 Вс, 16 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель главы МВД Антон Геращенко: Последним тайником авторитета "Анисима" был дом в Конче-Заспе.

В Киеве в ТРЦ "Атмосфера" задержали Евгения Анисимова, который шесть лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов. Он арендовал дом в Конче-Заспе.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня, в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайником был арендованный дом в Конче-Заспе", - написал он.

Операцией по задержанию руководил глава криминальной полиции Евгений Коваль.

Анисимов подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных «сходок» и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

Его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье. Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (Вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия ...) и ч. 1 ст.263 (Н езаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в Киеве задержали лидера преступной организации, который шесть лет был в международном розыске.

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МВД, Евгений Анисимов, Антон Геращенко.
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