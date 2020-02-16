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Шесть лет находился в розыске: в Киеве задержали "смотрящего" Запорожья времен Януковича (Видео)

Шесть лет находился в розыске: в Киеве задержали "смотрящего" Запорожья времен Януковича (Видео)
18:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол.

Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов (известный в криминальном мире как "Анисим"), шесть лет находившийся в международном розыске, задержан в Киеве.

"Евгения Анисимова задержали! 100% подтверждаю. Все эти годы жил в Козине (пгт Козин Обуховского района Киевской области – ред.)", - написал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Бизнесмен Евгений Черняк, чей бизнес, по его словам, пытался отобрать Анисимов, также сообщил о его задержании в Киеве и поблагодарил МВД за профессиональную работу. "Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался!", - написал он в Facebook

Черняк также опубликовал видео задержания Анисимова.

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Как сообщалось, запорожский бизнесмен Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как "смотрящий" Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, которая имела доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что "Анисим" обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.

21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту "Борисполь" по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

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Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч - создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В 2018 году Черняк предлагал 5 млн грн за информацию, которая поможет задержать Анисимова, который на тот момент находился в международном розыске.

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МВД, Задержание, Евгений Черняк, Евгений Анисимов, Евгений Шевченко.
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