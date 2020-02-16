СБУ разоблачила растрату государственных средств Укрзализныци

Новости Украины:На Кировоградщине СБУ прекратила схему хищения денег Укрзализныци.

В Кировоградской области СБУ вскрыла хищение 600 тыс. грн, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“По данным следствия, руководитель подрядного предприятия во время заключения договора по техническому переоборудованию здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала”, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, безосновательное завышение цен нанесло ущерб Укрзализныци на сумму почти 600 тысяч гривень.

Директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо – по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.