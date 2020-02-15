Дело двух офицеров СБУ, которые требовали $50 тыс, рассмотрят 17 февраля

Новости Украины:ВАКС назначил на 17 февраля рассмотрение дела двух офицеров СБУ, которые вымогали $50 тыс.

Высший антикоррупционный суд назначил на 17 февраля для рассмотрения по существу дело по обвинению двух офицеров Службы безопасности Украины в вымогательстве 50 тыс. долларов США.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в ВАКС состоялось подготовительное судебное заседание по делу.

”На заседании коллегия судей рассмотрела и отказала в удовлетворении жалобы стороны защиты на отдельные процессуальные решения детективов и прокуроров, а также ходатайство об истребовании отдельных документов”, - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что офицеры требовали 50 тыс. долларов и получили часть этих средств от представителей предприятий частного сектора за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности подконтрольных им субъектов хозяйственной деятельности, неоказание давления на деятельность, а также за влияние на принятие решения в уголовном производстве следователем одного из управлений Национальной полиции в городе Киеве.

В марте 2017 года служащие были пойманы с поличным после получения ими части обусловленных средств.

Действия офицеров квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.