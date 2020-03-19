В Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина

Новости Украины:В Ивано-Франковске женщина умерла из-за заражения коронавирусом.

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом, передает Минздрав.

По данным ведомства, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.

"Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

В Минздраве выразили соболезнования, а также призвали "при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу".

"Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - говорится в сообщении.

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