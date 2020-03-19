В Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом, передает Минздрав.
По данным ведомства, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.
"Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
В Минздраве выразили соболезнования, а также призвали "при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу".
"Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - говорится в сообщении.
Напомним:
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные выздоровели 84 113 человека.
На планете около 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.