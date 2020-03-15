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"Четкие инструкции": МОЗ будет рассылать гражданам СМС о COVID-19

"Четкие инструкции": МОЗ будет рассылать гражданам СМС о COVID-19
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Минздрав через смс-сообщения будет информировать украинцев о коронавирусе.

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавируса с помощью СМС-сообщений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец на заседании правительства.

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Техническое исполнение этого решения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

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Минздрав, МОЗ, Карантин.
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