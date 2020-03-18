Для эвакуации украинцев необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

Министерство инфраструктуры Украины рассчитало необходимое финансирование для осуществления эвакуации украинцев авиасообщением.
"На осуществление перевозки авиатранспортом на нерегулярной основе пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн", - сказал в среду министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания Кабмина.
По его словам, указанная сумма рассчитана на эвакуацию 35,479 тыс. граждан Украины посредством выполнения 175 рейсов.
В соответствии с предложением Мининфраструктуры, Кабмин поручил Минэкономики, Минфину и Мининфраструктуры в однодневный срок доработать и вынести на рассмотрение правительства проект соответствующего постановления Кабмина с вынесением на рассмотрение, "возможно, вне очереди", отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним:
Украина в среду, 18 марта, примет 53 рейса из 12 стран, которые будут выполняться авиакомпаниями "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, а таже Fly Dubai, Rayanair и Austrian Airlines. Информация по рейсам оперативно обновляется.
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что всех украинцев из Шри-Ланки вернут на родину.