Криклий: Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены

Новости Украины:Авиакомпания Austrian Airlines обеспечит вылет украинцев 18 марта из Вены и их доставку в 13:30 в Киев.

Авиакомпания Austrian Airlines сегодня выполнит рейс из Вены в Киев, которым смогут улететь украинцы, застрявшие в Австрии из-за отмены рейсов после введения карантина, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал Криклий в Телеграмм-канале.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами для возврата граждан Украины.

"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил министр.

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