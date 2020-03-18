Криклий: Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены

Авиакомпания Austrian Airlines сегодня выполнит рейс из Вены в Киев, которым смогут улететь украинцы, застрявшие в Австрии из-за отмены рейсов после введения карантина, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал Криклий в Телеграмм-канале.
Он отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами для возврата граждан Украины.
"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил министр.
Напомним:
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что всех украинцев из Шри-Ланки вернут на родину.