Все Украинцы из Шри-Ланки смогут нормально вернуться на родину

Новости Украины:На Шри-Ланке застряли 105 украинцев, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия пассажирского авиасообщения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что всех украинцев из Шри-Ланки вернут на родину. Об этом Кулеба сообщил Facebook.

"Некоторых наших граждан нынешняя ситуация застала в туристическом путешествии на Шри Ланке. Правительство страны запретило авиасообщение и въезд иностранцев. Сотрудники посольства не могут добраться туда, а один из дипломатов даже получил отказ в визе со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства. Поэтому посольство обратилось к украинской общине в Шри Ланке, которая помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой", - написал министр.

Он уверяет, что возглавляемое им ведомство делает все возможное, чтобы каждый мог вернуться домой. По словам Кулебы, также МИД и Посольство Украины в Индии находятся на постоянной связи с туроператорами Travel Professional Group и Join UP.

"Авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта, получила необходимые разрешения на прилет в Украину. Авиакомпания Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо было предоставлено, попросила другое, уже тоже предоставили. МИД Украины, Посольство в Индии, Министерство инфраструктуры, Государственное агентство по туризму и курортам и туроператоры Украины активно работают с этой авиакомпанией, чтобы запланированный перелет все-таки состоялся", - добавил Кулеба.

Он отметил, что сейчас тысячи людей требуют от дипломатической службы вернуть их домой.

"Мы обязательно вернем украинцев в Украину. Но дайте нам немного времени. Мы делаем все, что в наших силах", - отмечает Кулеба.

Также он советует украинцам, находящимся на Шри-Ланке, не искать самостоятельно обходные пути через третьи страны, в которых они могут застрять еще на дольше.

"Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в Посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "Друг", - обратился Кулеба.