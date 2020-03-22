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В Швейцарии 6100 человек заболели коронавирусом

В Швейцарии 6100 человек заболели коронавирусом
06:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Швейцарии за сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 25%.

Власти Швейцарии сообщили, что по состоянию на субботу, 21 марта, в стране выявлено 6100 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, что на 25% больше, чем было за день до этого.

Кроме того, за сутки также зафиксировали 13 новых смертей, связанных с коронавирусом; таким образом, их общее количество составляет 56, сообщает Громадське со ссылкой на Reuters. По словам главы подразделения по вопросам заразных болезней Федерального офиса здравоохранения Швейцарии Даниэля Коха, особенно сложная ситуация в кантоне Тичино, который граничит с Италией: там сообщали о 918 случаях инфицирования и 28 умерших.

Италия сейчас больше всего страдает от эпидемии SARS-CoV-2: там зафиксировано наибольшее в мире число летальных случаев. По словам Коха, такое увеличение количества случаев коронавируса не должно вызывать удивления: в Швейцарии только на этой неделе ввели карантинные ограничения массовых собраний.

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Ранее, 13 марта, в стране решили закрыть учебные заведения до 4 апреля, запретить мероприятия с участием более 100 человек и ужесточить пограничные проверки. Кох спрогнозировал, что динамика инфицирования швейцарцев начнет снижаться не раньше чем за неделю.

Напомним: 

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Италия, Эпидемия, Швейцария, Коронавирус, Covid-19.
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