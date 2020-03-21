Меры сдерживания: мечети и церкви Египта закрываются из-за коронавируса

Новости мира:В Египте из-за коронавируса закрываются церкви и мечети.

Власти Египта распорядились закрыть мечети и церкви в стране, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира".

Такое решение приняли министерство вакуфов Египта, в ведении которого находятся мечети, и Коптская православная церковь Египта. Меры будут действовать минимум две недели.

Ранее приостановила мессы Католическая церковь в Египте.

Мечети по-прежнему смогут транслировать призыв к молитве через громкоговорители, но прихожан просят молиться дома.

В Египте зарегистрировано 285 случаев заболевания коронавирусом, восемь человек скончались.

О ситуации в мире:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: