Меры сдерживания: мечети и церкви Египта закрываются из-за коронавируса

Власти Египта распорядились закрыть мечети и церкви в стране, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира".
Такое решение приняли министерство вакуфов Египта, в ведении которого находятся мечети, и Коптская православная церковь Египта. Меры будут действовать минимум две недели.
Ранее приостановила мессы Католическая церковь в Египте.
Мечети по-прежнему смогут транслировать призыв к молитве через громкоговорители, но прихожан просят молиться дома.
В Египте зарегистрировано 285 случаев заболевания коронавирусом, восемь человек скончались.
О ситуации в мире:
В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек. Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов.
Испания приблизилась к отметке в 25 тысяч по количеству зараженных коронавирусом – в течение последних суток число зараженных выросло до 24 926.
Всех искателей убежища, которые незаконно попадают в Канаду из США, будут отправлять в двухнедельный карантин.
В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавируса, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.
Президент Туниса Кейс Саид объявил о введении общенационального карантина в государстве.
Власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.