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Коронавирус в Испании: за сутки умерли более трехсот человек

Коронавирус в Испании: за сутки умерли более трехсот человек
14:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Число людей, зараженных коронавирусом в Испании, достигло почти 25 тысяч, умерли – 1326.

Испания приблизилась к отметке в 25 тысяч по количеству зараженных коронавирусом – в течение последних суток число зараженных выросло до 24 926.

Таковы последние данные Министерства здравоохранения Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Кроме того, рекордно возросло количество летальных случаев – за последние сутки от коронавируса умерли 324 человека, общее число летальных исходов составляет 1326.

При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.

Предыдущие данные министерства были следующими: 19 980 инфицированных и 1 002 смертельных случая.

О ситуации в мире: 

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

  • Как можно чаще проветривайте помещение;

  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

  • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

  • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Испания, Пандемия, Коронавирус.
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