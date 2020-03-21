Коронавирус в Испании: за сутки умерли более трехсот человек

Новости мира:Число людей, зараженных коронавирусом в Испании, достигло почти 25 тысяч, умерли – 1326.

Испания приблизилась к отметке в 25 тысяч по количеству зараженных коронавирусом – в течение последних суток число зараженных выросло до 24 926.

Таковы последние данные Министерства здравоохранения Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Кроме того, рекордно возросло количество летальных случаев – за последние сутки от коронавируса умерли 324 человека, общее число летальных исходов составляет 1326.

При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.

Предыдущие данные министерства были следующими: 19 980 инфицированных и 1 002 смертельных случая.

О ситуации в мире:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: