COVID-19 в Бельгии: за сутки у более 500 граждан страны обнаружен коронавирус

В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
558 человек получили положительный результат теста на коронавирус в пятницу:
В целом в Бельгии заразились 2815 человек.
299 человек были госпитализированы в пятницу, доведя до 1089 число людей, находящихся в больницах из-за коронавируса. С учетом 74 новых пациентов, которых отправили в реанимацию в пятницу, число людей, находящихся в реанимации, увеличилось до 238 человек.
С 13 марта из больниц было выписано 263 человека, в том числе 58 - в эту пятницу.
Кризисный центр Бельгии успокаивает, что в отделениях интенсивной терапии занята треть коек, и бельгийские больницы еще имеют возможности для помощи новым пациентам.
О ситуации в мире:
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек. Болезнь забрала 11 417 жизней. А вот побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов.
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