Чрезвычайное положение: Парламент Франции принял ряд мер по коронавирусу

Новости мира:В связи с распространением коронавируса власти Франции приняли решение о введении чрезвычайного положения в стране.

Парламент Франции принял закон о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающий особые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает RFI.

"Французский парламент принял закон о чрезвычайном положении, предоставляющий правительству особые полномочия на время кризиса, связанного с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Закон позволяет правительству ограничивать свободу передвижения и осуществлять реквизицию товаров и услуг в течение двух месяцев его действия.

Накануне голосования во Франции сообщили о еще 112 смертях вследствие коронавируса, в целом количество летальных случаев в стране теперь составляет 562.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения позволит правительству принимать специальные меры в поддержку французских компаний, наиболее пострадавших от пандемии.

Закон также позволяет главе правительства по совету министра здравоохранения немедленно реализовать комплекс ограничительных мероприятий по всей стране.

Согласно этим мероприятиям, правительство сможет ввести более жесткие ограничения на перемещение людей.

Правительство также будет иметь право конфисковывать любые товары или услуги, включая автомобили такси для транспортировки персонала больниц, для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним: