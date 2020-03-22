Меры по COVID-19: Сингапур закрывает границы

Власти Сингапура запретили транзит и въезд в страну с целью противодействия распространению коронавируса.
Об этом сообщает Al Jazeera.
"За день после того, как Сингапур подтвердил первых два случая смерти от коронавируса, государство закрывает свои границы для кратковременных посетителей и некоторых иностранных работников", - говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня кратковременным посетителям больше не разрешать въезжать или проезжать через Сингапур, а квалифицированным работникам не разрешать вернуться на остров, если они работают не в отраслях, оказывающих наиболее необходимые услуги, связанные с здравоохранением и транспортом, заявили в Министерстве здравоохранения Сингапура.
Напомним:
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