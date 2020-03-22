Комендантский час: Какие меры по коронавирусу приняли в Северной Македонии

Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Об этом сообщает агентство МИА, ссылаясь на главу правительства страны Оливера Спасовского.
"В Северной Македонии вводится комендантский час с целью ограничить передвижение людей с 21 часов вечера до 6 утра", - говорится в сообщении.
Это впервые в истории страны, когда власть вводит такие меры с целью защиты населения страны от пандемии.
Ограничения движения не будут распространяться на людей, которым нужна неотложная медицинская помощь, и на людей, которые вовлечены в обеспечение карантинных мер в государстве.
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В Швейцарии усилены карантинные меры: запрещены любые собрания с участием более пяти человек. Штраф - до 100 швейцарских франков (94 евро). Ограничение относится и к предприятиям, компании и фирмы, не соблюдающие это требование, будут принудительно закрыты (SWI).
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На данный момент во всем мире коронавирусом заразились 307 278 человек, 13 049 умерли, более 92 373 выздоровели.