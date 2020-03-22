Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина
Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с пандемией коронавируса (Фото)
Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с пандемией коронавируса (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта

Комендантский час: Какие меры по коронавирусу приняли в Северной Македонии

Комендантский час: Какие меры по коронавирусу приняли в Северной Македонии
12:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавирус власти Северной Македонии решили принять ряд мер для снижения рисков заражения ля населения.

Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает агентство МИА, ссылаясь на главу правительства страны Оливера Спасовского.

"В Северной Македонии вводится комендантский час с целью ограничить передвижение людей с 21 часов вечера до 6 утра", - говорится в сообщении.

Европейская эпидемия: Медики в Румынии подтвердили первую смерть от COVID-19

Это впервые в истории страны, когда власть вводит такие меры с целью защиты населения страны от пандемии.

Ограничения движения не будут распространяться на людей, которым нужна неотложная медицинская помощь, и на людей, которые вовлечены в обеспечение карантинных мер в государстве. 

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Северная Македония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
03 COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания
04 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
05 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, ранен военный
На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Когда новолуние в марте 2020 – дата и время
Когда новолуние в марте 2020 – дата и время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь