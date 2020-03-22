Комендантский час: Какие меры по коронавирусу приняли в Северной Македонии

Новости мира:В связи с распространением коронавирус власти Северной Македонии решили принять ряд мер для снижения рисков заражения ля населения.

Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает агентство МИА, ссылаясь на главу правительства страны Оливера Спасовского.

"В Северной Македонии вводится комендантский час с целью ограничить передвижение людей с 21 часов вечера до 6 утра", - говорится в сообщении.

Это впервые в истории страны, когда власть вводит такие меры с целью защиты населения страны от пандемии.

Ограничения движения не будут распространяться на людей, которым нужна неотложная медицинская помощь, и на людей, которые вовлечены в обеспечение карантинных мер в государстве.

Напомним: