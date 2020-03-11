Covid-19: в Болгарии и Албании зафиксированы первые жертвы

Новости мира:Болгария и Албания объявили о первых смертях из-за коронавируса.

В Болгарии и Албании зарегистрированы первые случаи смерти пациентов от коронавируса Covid-19, сообщает в среду сайт BalkanInsight.

В столице Болгарии Софии скончалась 66-летняя женщина, у нее были проблемы с сердцем. Ее 74-летний муж также заражен коронавирусом, его состояние оценивается как стабильное.

Всего в Болгарии семь человек заболели коронавирусом, о первых случаях стало известно 8 марта.

В Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина. Она проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. Всего в Албании известно об 11 случаях заражения.

Албания расположена на противоположном побережье Адриатического моря от Италии - страны, занимающей второе место после Китая по числу заболевших коронавирусом.